Barış Alper Yılmaz, milli formayla ilk maçında!

13 Kasım 2021 Cumartesi, 20:06

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla bir ilki yaşadı.

Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrasında ilk kez milli takıma çağrılan genç futbolcu, Cebelitarık maçı 11'inde yer alarak ilk kez A Milli Takım formasını giymiş oldu.

Öte yandan U-19 Milli Takımı'nda 6 maçta 1 golü bulunan Yılmaz, Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maçta forma giydi.