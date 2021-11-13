Barış Alper Yılmaz, milli formayla ilk maçında!
A Milli Takımımıza ilk kez çağrılan Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık maçına ilk 11'de başladı.
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla bir ilki yaşadı.
Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrasında ilk kez milli takıma çağrılan genç futbolcu, Cebelitarık maçı 11'inde yer alarak ilk kez A Milli Takım formasını giymiş oldu.
Öte yandan U-19 Milli Takımı'nda 6 maçta 1 golü bulunan Yılmaz, Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maçta forma giydi.
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