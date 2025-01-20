Görüşmeler başladı: Galatasaray'a İtalyan devinden sağ bek!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Milan forması giyen Emerson Royal için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı iddia edildi.

Görüşmeler başladı: Galatasaray'a İtalyan devinden sağ bek!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:40

Ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Emerson Royal için temaslara başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Emerson Royal için Milan ile ilk teması kurdu.

Haber detayında Milan'ın Kyle Walker'ı kiralamak için Manchester City ile anlaşma sağladığı yer aldı.

SEZON BAŞINDA KADROYA KATILDI 

Milan, Emerson Royal'i sezon başında Tottenham'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer etmiş ve 26 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon 25 maça çıkan Brezilyalı sağ bek, 1863 dakika süre aldı.


Etiketler: #Emerson Royal #galatasaray #milan

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