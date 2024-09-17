Barış Alper Yılmaz'dan derbi mesajı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 22:40

Güncelleme: 17.09.2024 - 22:40

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti. Erteleme maçını 3-1 kazanan Galatasaray, 5. maçında 5. galibiyetini aldı.

Maçın ardından Galatasaray oyuncuları Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi açıklamasında; "İyi bir maç geçirdik. Derbi öncesi galibiyet kendimize güven kazandıracaktır. 3 tane böyle forvetin olması pozitif. Derbi benim için önemli bir durum olacak. Gol atmak ve kazanmak istiyorum" dedi.

"GÜZEL BİR DERBİ BİZİ BEKLİYOR"

Barış Alper Yılmaz ise; "Çok güzel ortamımız var. Serimiz devam ediyor. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor. Ona odaklanacağız" sözlerini sarfetti.