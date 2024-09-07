Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Yayınlanma: 07.09.2024 - 10:55

Güncelleme: 07.09.2024 - 10:55

Galatasaray iç transferde Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme yapmayı planladığı iddia edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar milli futbolcuyla 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak isterken maaşına da dev bir zam yapmaya hazırlanıyor. Haberde yıllık 10 milyon TL alan milli futbolcunun ücretini 75 milyon TL'ye çıkartacağı belirtildi.

TAVAN ÜCRET OLACAK

Milli futbolcuya önerilecek bu ücretin yerli futbolcular için tavan ücret olacağı ve transfer döneminin kapanmasının ardından Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 114 maça çıkan Barış Alper Yılmaz bu maçlarda 13 gol ve 14 asist kaydetti. Milli futbolcu sarı-kırmızlı takımda Süper Lig (2) ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.