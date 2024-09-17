Barış Alper Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı!
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında kaydettiği golle kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta da ağları havalandırmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar maça Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper ve Batshuayi 11'iyle başladı.
Galatasaray maçın 11. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti.
KARİYERİNDE İLK
Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısındaki golüyle bu sezon Süper Lig'de 4 gole ulaştı.
24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de sarı-kırmızılıların Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'la oynadığı maçlarda da skor katkısı verdi.
Böylece Barış Alper Yılmaz, profesyonel kariyerinde ilk üst üste 4 maçta ağları havalandırdı.
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #gaziantep fk
Spor Haberleri
- Manchester United'dan kupada farklı galibiyet!
- Son şampiyon, 3 puan ile başladı
- Furkan Soyalp: 'Maçtan önce golü planlamıştım'
- Toplam 11 gol! Bayern Münih'ten farklı galibiyet!
- 'Mauro Icardi, Fenerbahçe maçında...'
- Barış Alper Yılmaz'dan derbi mesajı
- Aston Villa 3 puanı 3 golle aldı
- Galatasaray'dan son 15 sezonun en iyi başlangıcı
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- Kenan Yıldız tarihe geçti, Juventus galibiyetle başladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
- Baro Başkanı açıkladı: Diş örneği bu yüzden alınamadı...
- Mansur Yavaş'tan sitem dolu 'istifa' yanıtı
- KRT TV canlı yayınında 'yırtık don' kavgası
- Hizbullah telsizleri eş zamanlı patladı!
- Narin'in amcasının tuhaf paylaşımı ortaya çıktı
- 'Yenge, katilin adını ağzından kaçırdı' iddiası
- O bölgede 7 büyüklüğünde deprem yolda!
- Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçının evine baskın