Barış Alper Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında kaydettiği golle kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta da ağları havalandırmayı başardı.

Barış Alper Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 21:04

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar maça Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Galatasaray maçın 11. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti.

KARİYERİNDE İLK

Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısındaki golüyle bu sezon Süper Lig'de 4 gole ulaştı.

24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de sarı-kırmızılıların Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'la oynadığı maçlarda da skor katkısı verdi.

Böylece Barış Alper Yılmaz, profesyonel kariyerinde ilk üst üste 4 maçta ağları havalandırdı.


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #gaziantep fk

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