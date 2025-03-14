Barış Alper Yılmaz'ın rekor gecesi!
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, ligde bu sezon 13 gole katkı verdi. Milli futbolcu, bu rakamla Galatasaray'da ligdeki en skorer sezonuna ulaştı.
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de rekor kırdı.
Milli futbolcu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Victor Osimhen'e asist yaptı.
Barış Alper Yılmaz, bu asistiyle birlikte bu sezon ligde 13 gole katkı sağladı. Barış Alper, bu maçlarda 10 gol attı ve 3 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, bu rakamla Galatasaray'daki en skorer sezonuna ulaştı. [Ligde]
Barış Alper, geçen sezon da ligde 12 gole katkı vermişti.
Etiketler: #galatasaray #Barış Alper Yılmaz #Trendyol Süper Lig
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