Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK başkanı olacak
Azerbaycanlı gazetecinin iddiasına göre, FIFA kokartlı eski hakem Barış Şimşek, Azerbaycan'da Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için bir numaralı isim konumunda bulunuyor.
VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüten Barış Şimşek, Azerbaycan'da önemli bir görev üstlenecek.
Türkiye'de önceki sezonlarda Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüten Barış Şimşek, Azerbaycan'da hakemlerin patronu olacak.
BAKÜ'DE EĞİTİM VERİYOR
Cuma günü futbol federasyonu olağanüstü genel toplantısında yeni MHK başkanı açıklanacak. İddiaya göre, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanı Barış Şimşek olacak.
Azerbaycanlı gazeteci, CBC Sport yorumcusu Elçin Cafarov’un haberine göre; Barış Şimşek yeni sezonda Azerbaycan Premier Ligi'nde uygulanacak VAR sistemi için birkaç haftadır Bakü'de eğitim veriyor.
Göreve gelmeden önce eğitimlere başlayan Barış Şimşek, yeni federasyonun güvendiği bir isim olarak hakem komitesinin başına geçecek.
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