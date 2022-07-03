Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek

20 Temmuz'da oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 17:43
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek
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Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hakemi belli oldu. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşmasında İsveçli Glenn Nyberg düdük çalacak.

Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadı'nda 20 Temmuz'da oynanacak maçta Nyberg'in yardımcılıklarını yine İsveçli Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Dördüncü hakem olarak aynı ülkeden Adam Ladeback görev alacak.

FIFA kokartını 2016'da takan 33 yaşındaki Nyberg, 2019 U19 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin Moldova'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti. Genç hakem bugüne kadar 3 Şampiyonlar Ligi elemesi, 8 Avrupa Ligi, 4 Konferans Ligi maçında görev yaptı.  


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