Barış Telli'nin yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 13.02.2024 - 19:08

Güncelleme: 13.02.2024 - 19:08

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi ekiplerinden Gebze Belediyesi, milli sporcu Barış Telli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Barış Telli'nin takımlarına katılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Barış'ın transferiyle takımlarının daha da güçlenerek şampiyonluğu göğüsleyeceğini belirten Büyükgöz, "Takımımız güçlü şekilde yoluna devam ediyor. Yeni kan tazelemesine ihtiyaç vardı. Bu anlamda da milli takım oyuncularımızdan Barış Telli'yi aramıza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Milli sporcu da Başkan Büyükgöz ve ekibine teşekkür ederek, "Şampiyon ekibe geldim. Yıllarca ampute futbolunda şampiyonluklar yaşadım. Dünya, Avrupa ve lig şampiyonlukları yaşadım. Şimdi Gebze'de bu şampiyonlukları yenileyerek belediyemize de kupa ve kupalar kazandırmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kendi hayatını anlatan ve 23 Şubat'ta vizyona girecek "Hayatla Barış" filminin güzel örnek oluşturması için okullarda izletilmesi gerektiğini de belirten Barış Telli, konuyla ilgili yardımcı olması için Büyükgöz'den söz aldı.

Barış Telli'yi 2 yıllığına takımın renklerine bağlayan imzaların atılmasının ardından futbolcu ve yöneticiler fotoğraf çektirdi.