Barisic ve Lundstram, Trabzon'a imzaya geldi
Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ile John David Lundstram, Trabzon'a geldi.
İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen futbolcular, akşam saatlerinde geldikleri Trabzon Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Barisic, transfer dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "John ile birlikte burada gülen yüzlerimizle birlikte geziyoruz. Burada olduğumuz için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız" dedi.
Transfer sürecinin çok kolay olduğunu aktaran Barisic, "Hızlı bir şekilde tamamlandı. Çünkü iki tarafın da niyeti transferin gerçekleşmesiydi. Trabzonspor'dan bana ulaşılınca ben de burada olmak istediğimi söylemiştim. Menajerime de anlaşmak istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.
Lundstram ise sıcak bir karşılama dolayısıyla inanılmaz mutlu olduğunu ifade ederek, "Başlamak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten bu kadar insanı beklemiyordum. Bu kadar insanı burada görmek beni de mutlu ve motive ediyor" diye konuştu.
Transfer sürecinin hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Lundstram, "Gelmeden önce arkadaşım Rıdvan Yılmaz ile konuştum. Hem şehir hem de taraftarlar hakkında bilgiye sahiptim. Gerçekten çılgınca taraftarlara sahip olduğunu söyleyebilirim bütün ülke olarak. Rıdvan'ın düşüncelerinden sonra da buraya gelme konusunda çok iyi hissettim ve geldim" değerlendirmesinde bulundu.
Bordo-mavili taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından çıkış yapan futbolculardan Lundstram, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.
Futbolcular, daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.
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