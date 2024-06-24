Trabzonspor'un iki yeni transferi İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un anlaştığı John Lundstram ve Borna Barisic, İstanbul'a geldi. Oyuncular, sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.
Trabzonspor'un anlaştığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, İstanbul'a geldi.
İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.
3 İSİM İÇİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Öte yandan Anthony Nwakaeme transferini açıklayan Trabzonspor'un Ozan Tufan, Cihan Çabak ve Denis Draguş transferlerini de kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
Nwakaeme, Cihan ve Ozan kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. Romanya ile EURO 2024'te mücadele eden Denis Draguş ise turnuvanın ardından imzaya gelecek.
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