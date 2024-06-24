Trabzonspor'un iki yeni transferi İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un anlaştığı John Lundstram ve Borna Barisic, İstanbul'a geldi. Oyuncular, sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 08:58
Trabzonspor'un iki yeni transferi İstanbul'a geldi
Abone Ol google-news

Trabzonspor'un anlaştığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, İstanbul'a geldi.

İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.

3 İSİM İÇİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan Anthony Nwakaeme transferini açıklayan Trabzonspor'un Ozan Tufan, Cihan Çabak ve Denis Draguş transferlerini de kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Nwakaeme, Cihan ve Ozan kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. Romanya ile EURO 2024'te mücadele eden Denis Draguş ise turnuvanın ardından imzaya gelecek.


trabzonspor haberleri John Lundstram haberleri Borna Barisic haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Trabzonspor'un yeni transferleri geliyor!

Trabzonspor'un yeni transferleri geliyor!
Trabzonspor'da şoke eden ayrılık!

Trabzonspor'da şoke eden ayrılık!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler