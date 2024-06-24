Trabzonspor’da Önder Karaveli sürprizi
Trabzonspor’da, yardımcı antrenörler Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp'ın ayrılığı sonrasında teknik ekip için yeni isimler kısa sürede netleşti.
Trabzonspor, Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için bugün start verecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara başlayacak olan bordo-mavililer sezon öncesi hazırlıklarının Trabzon etabını 30 Haziran Pazar günü tamamlayacak.
Karadeniz ekibi 1 Temmuz Pazartesi günü ise Macaristan’a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar sezon öncesi hazırlıklarını burada sürdürecek.
EGEMEN KORKMAZ VE MUSTAFA SARP AYRILMIŞTI
NTV Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor’da teknik ekipte dün yaşanan ayrılıkların ardından gözler yeni katılacak isimlere çevrildi. Yardımcı antrenörler Egemen Korkmaz ile Mustafa Sarp’ın ayrılığı sonrası Trabzonspor’da teknik ekip için yeni isimler kısa sürede netleşti.
Bordo-mavililerin gündeminde olan ilk isim Önder Karaveli oldu. Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Karaveli’nin büyük oranda Abdullah Avcı’nın ekibinde yeni yardımcı hoca olarak yer alacak.
Karaveli’nin ardından mevcut teknik ekipte yer alan Caner Erol’un yardımcı antrenörlük için ismi geçen ikinci isim olduğu kaydedildi. Her iki isim için de bugün resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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