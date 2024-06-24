Ozan Tufan, Nwakaeme, Lundstram... Trabzonspor'dan 5 futbolcu için KAP açıklaması!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:27

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:47

Süper Lig'de transfer sezonunun resmen açılmasıyla birlikte Trabzonspor, 5 futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR'DAN 5 TRANSFER BİRDEN

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Ozan Tufan, Denis Dragus, John Lundstram, Borna Barisic ve Anthony Nwakaeme'nin transferleri için görüşmelere başlandığı duyuruldu.