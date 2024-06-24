Ozan Tufan, Nwakaeme, Lundstram... Trabzonspor'dan 5 futbolcu için KAP açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ozan Tufan, Dragus, Lundstram, Barisic ve Nwakaeme transferlerini KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:27
Ozan Tufan, Nwakaeme, Lundstram... Trabzonspor'dan 5 futbolcu için KAP açıklaması!
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Süper Lig'de transfer sezonunun resmen açılmasıyla birlikte Trabzonspor, 5 futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR'DAN 5 TRANSFER BİRDEN

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Ozan Tufan, Denis Dragus, John Lundstram, Borna Barisic ve Anthony Nwakaeme'nin transferleri için görüşmelere başlandığı duyuruldu.


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