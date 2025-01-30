Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:35

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun geride kalan kısmında forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Peki, Bartuğ Elmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Bartuğ Elmaz hangi takımlarda oynadı?

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

Bartuğ Elmaz 17 Şubat 2003, Tekirdağ'da doğdu. Ön libero mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

BARTUĞ ELMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Galatasaray

Elmaz, Galatasaray altyapısından yetişti. 17 Kasım 2020'de Galatasaray ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Galatasaray formasıyla ilk profesyonel maçına 22 Aralık 2020'de Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçta çıktı.

Marsilya

Ocak 2022'de Marsilya takımına transfer için ön sözleşme imzaladı. Haziran 2022 ise resmen takıma katıldı.

Fenerbahçe

20 Temmuz 2023'te Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına Samsunspor karşında çıkmış bu maçta 85.dakikada Fred'in yerine oyuna dahil olmuştur.