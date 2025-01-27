Victor Edvadsen kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Victor Edvadsen kaç yaşında, nereli? Victor Edvadsen hangi takımlarda oynadı?
Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Go Ahead Eagles'ın golcüsü Victor Edvardsen'i radarına aldı. Peki, Victor Edvadsen kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Victor Edvadsen kaç yaşında, nereli? Victor Edvadsen hangi takımlarda oynadı?
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda takıma bir forvet takviyesi yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların gündemine Victor Edvardsen geldi. Peki, Victor Edvadsen kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Victor Edvadsen kaç yaşında, nereli? Victor Edvadsen hangi takımlarda oynadı?
VICTOR EDVADSEN KİMDİR?
Victor Kaj Edvardsen 14 Ocak 1996 yılında dünyaya gelen ve forvet pozisyonunda oynayan futbolcudur. Edvardsen, 2022'de Djurgårdens IF'ye katıldı. İsveç'in Göteborg şehrinde futbol hayatına başlayan golcü, kariyerine Hollanda'da devam ediyor.
VICTOR EDVADSEN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?
- IFK Göteborg
- Utsiktens BK
- Elverum 6
- Stenungsunds IF
- IK Oddevold
- Karlstad BK
- Degerfors IF
- Djurgårdens IF
- Go Ahead Eagles
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