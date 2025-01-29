Kota Takai kimdir? Trabzonspor'un istediği Kota Takai kaç yaşında, nereli? Kota Takai hangi takımlarda oynadı?
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da yeni hedef genç defans Kota Takai oldu. Peki, Kota Takai kimdir? Trabzonspor'un istediği Kota Takai kaç yaşında, nereli? Kota Takai hangi takımlarda oynadı?
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da aranan isim Asya'da bulundu. Bordo mavililer Kota Takai ismini transfer etmek istiyor. Peki, Kota Takai kimdir? Trabzonspor'un istediği Kota Takai kaç yaşında, nereli? Kota Takai hangi takımlarda oynadı?
KOTA TAKAI KİMDİR?
Japonya'da doğan Kota Takai, 4 Eylül 2004 yılında dünyaya geldi. Japon milli takımında da forma giyen Takai, Asya futbolunun yeni yıldızlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekti.
KOTA TAKAI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kota Takai, 2022 sezonu öncesinde Kawasaki Frontale'nin A takımına yükseldi. Guangzhou'ya karşı 8-0 kazanılan maçta ilk maçına çıktı.
Takai, Japonya milli takımı için ilk maçına 5 Eylül 2024'te Saitama Stadyumu 2002'de Çin'e karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçında çıktı. Japonya'nın 7-0 kazandığı maçın 71. dakikasında Ko Itakura'nın yerine oyuna girdi.
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