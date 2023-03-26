'Baş ağrısı' sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı! Abdülkerim ve Galatasaray'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 09:50

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 09:50

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kampından çıkarıldığını bilmediğini söyledi.

A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağırılan Bardakçı, yoğun baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada, "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." sözlerini kullandı.

Konuyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da bir açıklamada bulunarak, "Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok. Bir baş ağrısı vardı. Baş ağrısı geçti. Antrenmanlarına çıktı. Hiçbir sıkıntısı yok" sözlerini sarf etti.

Abdülkerim Bardakcı

"BİZ BÖYLE BİR KARAR VERDİK"

Ermenistan maçının ardından Abdülkerim'in kadrodan çıkarılmasıyla ilgili A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kendisine sorulan "Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Oyuncu kadrodan çıkarılırken acele mi edildi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Abdülkerim Bardakcı, milli takımdaki doktor arkadaşlarımıza bir baş ağrısı şikayetiyle başvuruyor. 2 günlük müşahede süresi geçiriyor. Daha sonra milli takımın sağlık ekibi, oyuncunun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor. Kadrodan çıkarıyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu. Hastanede 1 gecelik tedavide çeşitli tetkikler yapıldı ve hayati bir tablosu olmadığı belirlendi. Tedavi süreci tamamlandı. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Bir oyuncunun milli takımda kalması veya ayrılması oradaki sağlık ekibi, teknik ekibin kararıyla olur. Biz hiç müdahalede bulunmadık. Abdülkerim de milli takımdan ayrılmak istemedi."