Başakşehir'den yerli operasyonu: Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım!

Transfer döneminin kapanmasına sayılı süreler kala Başakşehir, transfer çalışmalarında vites yükseltti.

Turuncu-lacivertliler, Rennes forması giyen genç oyuncular için mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Fransız ekibinde forma giyen kaleci Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, bu transferler için toplam 3.4 milyon Euro ve %15 satıştan pay ödeyecek.

22 yaşındaki file bekçisinin ve 23 yaşındaki golcünün, bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

G ÖZTEPE'N İN DE İLGİSİ VARDI

İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Göztepe, iki genç oyuncuyla da ilgilenmesine rağmen transfer mutlu sona ulaşamadı.