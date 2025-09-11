Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.09.2025 21:31:00
Cumhuriyet Spor
Başakşehir'den yerli operasyonu: Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım!

Başakşehir'in Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar ve Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattığı iddia edildi.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı süreler kala Başakşehir, transfer çalışmalarında vites yükseltti.

Turuncu-lacivertliler, Rennes forması giyen genç oyuncular için mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Fransız ekibinde forma giyen kaleci Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, bu transferler için toplam 3.4 milyon Euro ve %15 satıştan pay ödeyecek.

22 yaşındaki file bekçisinin ve 23 yaşındaki golcünün, bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

GÖZTEPE'NİN DE İLGİSİ VARDI

İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Göztepe, iki genç oyuncuyla da ilgilenmesine rağmen transfer mutlu sona ulaşamadı.

#Başakşehir #Doğan Alemdar #Bertuğ Yıldırım

