Başakşehir evinde penaltılarla turladı
Türkiye Kupası karşılaşmasında Başakşehir ağırladığı Hatayspor'u penaltılarda yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında Başakşehir normal süresi ve uzatmalarda 1-1 biten maçta penaltılarda Hatayspor'u 4-3'lük skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Başakşehir'in normal süredeki golünü 23. dakikada Philippe Keny, Hatayspor'un golünü 58. dakikada Chandrel Massanga kaydetti.
Başakşehir'in çeyrek finaldeki rakibi 12 Şubat'ta yapılacak kura çekiminde belli olacak.
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