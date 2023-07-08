Başakşehir, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu istiyor
Medipol Başakşehir gelecek sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray'dan, Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'nun temsilcisiyle görüştü.
Gelecek sezon ilk 4 yarışına girmek isteyen Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına başladı.
Medipol Başakşehir bu kapsamda Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Çıkan haberlere göre Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüşme gerçekleşti.
Rumen yıldızın bu transfere ne cevap vereceği henüz belli değil.
Kiralık olarak gittiği Al-Ittihad'da 28 resmi maça çıkan Alexandru Cicaldau bu karşılaşmalarda 4 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
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