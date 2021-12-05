Başakşehir, Hatay'da 3 puanı 3 golle aldı

05 Aralık 2021 Pazar, 18:06

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. ve 27. dakikalarda kullandığı penaltılarda Danijel Aleksic ve 45+4. dakikada Stefano Okaka kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, son 7 maçta 6. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Atakaş Hatayspor ise 26 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Atakaş Hatayspor ise Altay deplasmanına gidecek.