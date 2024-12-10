Başakşehir - Heidenheim maçının hakemi açıklandı!
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Başakşehir - Heidenheim maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir'in, 12 Aralık Perşembe günü sahasında Alman takımı Heidenheim ile oynayacağı maçta İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Guida'nın bir yardımcı hakemi Davide Imperiale olurken diğeri açıklanmadı.
Karşılaşmada dördüncü hakem ise Gianluca Manganiello olacak.
Daniele Paterna ise mücadelede AVAR hakemi olarak görev yapacak.
Öte yandan UEFA, VAR koltuğunda oturacak hakemi de henüz duyurmadı.
Etiketler: #Başakşehir #Heidenheim #UEFA Konferans Ligi #hakem
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