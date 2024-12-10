Bodo Glimt - Beşiktaş maçına Slovak hakem!
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Bodo Glimt - Beşiktaş maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın deplasmanda Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
Aspmyra Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Glova'nın yardımcıları ile dördüncü hakem UEFA'dan henüz açıklanmadı.
Mücadelede VAR'da Michal Ocenas, AVAR'da ise Martin Dohal görev yapacak.
Etiketler: #hakem #beşiktaş #bodo glimt
Spor Haberleri
- Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!
- Beşiktaş'ta 10 aralık saldırısının 8. yıl dönümü anması
- Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen açıklaması!
- Feyyaz Uçar'dan yabancı hakem sözleri!
- Başakşehir - Heidenheim maçının hakemi açıklandı!
- Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
- Bodo Glimt - Beşiktaş maçına Slovak hakem!
- Süper Lig devi 15 sıra birden geriledi!
- Ceyhun Kazancı: 'Takip ettiğimiz çok oyuncu var'
- Malmö - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Onlarca araç birbirine girdi
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!
- 'Kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık'
- İngiltere ve Almanya’dan tepki