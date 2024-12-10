Bodo Glimt - Beşiktaş maçına Slovak hakem!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Bodo Glimt - Beşiktaş maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Bodo Glimt - Beşiktaş maçına Slovak hakem!
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:57

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın deplasmanda Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Aspmyra Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Glova'nın yardımcıları ile dördüncü hakem UEFA'dan henüz açıklanmadı.

Mücadelede VAR'da Michal Ocenas, AVAR'da ise Martin Dohal görev yapacak.


Etiketler: #hakem #beşiktaş #bodo glimt

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