Malmö - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Malmö - Galatasaray maçını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Malmö - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:19

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda oynayacağı maçta İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak karşılaşmada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren Bond oldu.

Mücadelede VAR koltuğunda Jarred Gillett, AVAR'da ise Cesar Soto Grado görev alacak.


Etiketler: #hakem #galatasaray #Malmö #uefa avrupa ligi

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