Başakşehir için Adnan Januzaj iddiası

Süper Lig ekibi Başakşehir'in Kosova asıllı Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:10
Başakşehir için Adnan Januzaj iddiası
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Transferde hareketli günler geçiren Medipol Başakşehir, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

İddiaya göre Sevilla'da forma giyen Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunan Başakşehir, İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı.

Adnan Januzaj

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Son prosedürlerin halledilmesinin ardından Belçikalı yıldızın İstanbul'a gelerek turuncu-lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

27 yaşındaki ofansif orta saha, bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.


Adnan Januzaj Başakşehir transfer

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