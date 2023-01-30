Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takım olarak gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 20:23
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. 21. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Galatasaray'ın oranı 1.80'den, 1.70'e düştü. Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçen ve lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'nin oranı ise 1.90'dan 1.95'e yükseldi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI DEĞİŞTİ

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve 5'te 5 yapan Beşiktaş'ın oranı 8.00'den 7.00'ye düştü.

Deplasmanlardaki kötü performansını Hatay'da da sürdüren Trabzonspor ise 25.00 oran verildi. Bordo-mavililerin geçen haftaki oranı 13.00'tü.

Öte yandan Başakşehir'e de 20.00 oran verildi.


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