Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takım olarak gösterildi.
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. 21. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Galatasaray'ın oranı 1.80'den, 1.70'e düştü. Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçen ve lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'nin oranı ise 1.90'dan 1.95'e yükseldi.
BEŞİKTAŞ'IN ORANI DEĞİŞTİ
Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve 5'te 5 yapan Beşiktaş'ın oranı 8.00'den 7.00'ye düştü.
Deplasmanlardaki kötü performansını Hatay'da da sürdüren Trabzonspor ise 25.00 oran verildi. Bordo-mavililerin geçen haftaki oranı 13.00'tü.
Öte yandan Başakşehir'e de 20.00 oran verildi.
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