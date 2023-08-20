Başakşehir, ikinci maçta da kayıp

Yayınlanma: 20.08.2023 - 21:25

Güncelleme: 20.08.2023 - 21:25

Süper Lig'de 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ryan Mendes ve 30. dakikada Muhammed Şengezer (K.K.) kaydetti.

Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, ligdeki 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karagümrük de Beşiktaş mağlubiyetinden sonra ilk galibiyetini aldı.

KARAGÜMRÜK HİÇ YENİLMEDİ

Karagümrük, Başakşehir'e karşı çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet aldı, hiç yenilmedi.

Bu sonuçla, Karagümrük puanını 3'e çıkardı. Başakşehir ise 0 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Karagümrük ise Ankaragücü'nü konuk edecek.