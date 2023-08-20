Başakşehir, ikinci maçta da kayıp

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ikinci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 21:25
Başakşehir, ikinci maçta da kayıp
Abone Ol google-news

Süper Lig'de 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ryan Mendes ve 30. dakikada Muhammed Şengezer (K.K.) kaydetti.

Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, ligdeki 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karagümrük de Beşiktaş mağlubiyetinden sonra ilk galibiyetini aldı.

KARAGÜMRÜK HİÇ YENİLMEDİ

Karagümrük, Başakşehir'e karşı çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet aldı, hiç yenilmedi.

Bu sonuçla, Karagümrük puanını 3'e çıkardı. Başakşehir ise 0 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Karagümrük ise Ankaragücü'nü konuk edecek.


Fatih Karagümrük Başakşehir süper lig

İlgili Haberler

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Telafi edecek süremiz var'

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Telafi edecek süremiz var'
Alanyaspor, Başakşehir'i 2 golle yıktı

Alanyaspor, Başakşehir'i 2 golle yıktı
Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...

Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...

En Çok Okunan Haberler