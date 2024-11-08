Yayınlanma: 08.11.2024 - 01:04

Güncelleme: 08.11.2024 - 01:04

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Başakşehir, Kopenhag deplasmanına konuk oldu. Parken'deki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Başakşehir, 26. dakikada Philippe Keny ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Kopenhag, Amin Chiakha ile 79. dakikada eşitliği buldu ve skor 1-1'e geldi.

HEMEN CEVAP VERDİ

Başakşehir, Kopenhag'ın 79. dakikada golüne 80. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve 2-1 ile yeniden öne geçti. Kopenhag'da ilk golü atan Amin Chiakha 84'te de fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk puanını aldı. Kopenhag, 2 puana yükseldi.

Başakşehir, ligde hafta sonunda Beşiktaş'ı konuk edecek. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise evinde Petrocub'u ağırlayacak. Kopenhag ise Konferans Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Dinamo Minsk deplasmanına gidecek.