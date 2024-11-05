Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir... Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Galatasaray ile Tottenham arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçta Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Belçikalı hakem, 2021'de oynanan Kopenhag 5-0 Sivasspor maçında düdük çalmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçta ise İskoç John Beaton görev yapacak. Beaton, daha önce iki kez Türk takımlarının maçını yönetti. Bu sezon oynanan Beşiktaş 1-3 Frankfurt maçında ve 2017'deki Başakşehir 2-1 Braga maçında düdük çalmıştı.
Öte yandan Başakşehir'in Konferans Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçında ise Hollandalı Joey Kooij düdük çalacak. Kooij, daha önce temsilcilerimizin herhangi bir maçında düdük çalmadı.
Spor Haberleri
- Hollandalı hocadan transfer yanıtı!
- Napoli'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı!
- İşte G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir maçlarının hakemleri
- 'Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz?'
- TFF'den yasa dışı bahis reklamına yeni ceza!
- Celtic'in konuğu RB Leipzig!
- Galatasaray'dan Osimhen yanıtı!
- Manchester City, Sporting deplasmanında!
- Real Madrid'in konuğu Milan!
- Liverpool'un konuğu Bayer Leverkusen!
En Çok Okunan Haberler
-
- Futbolda pis kokular yükseliyor
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Hekimlerin istifaları hızlandı
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- AKP'den kayyum için ilk açıklama