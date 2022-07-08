Başakşehir, Leo Duarte'yle 4 yıllık sözleşme imzaladı
Medipol Başakşehir, Leo Duarte'nin bonservisinin Milan'dan alındığını ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Süper Lig'İn şampiyon ekiplerinden Medipol Başakşehir, Leo Duarte'nin bonservisini aldığını açıkladı.
Başakşehir'in yaptığı Duarte açıklaması şöyle;
Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya vardı.
Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonadro Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.
Video Haberler
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
- Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
- İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Kameralar önünde gerginlik
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- Cumhur'a soğuk duş, aradaki fark açıldı