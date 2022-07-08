Başakşehir, Leo Duarte'yle 4 yıllık sözleşme imzaladı

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:11

Süper Lig'İn şampiyon ekiplerinden Medipol Başakşehir, Leo Duarte'nin bonservisini aldığını açıkladı.

Başakşehir'in yaptığı Duarte açıklaması şöyle;

Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya vardı.

Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonadro Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.