Erkekleri taciz ettiği iddia edilmişti... Gözaltına alınan kadın hakkında yeni karar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğu iddia edilen Z.E.'yi (30), sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına aldı.
İşlemleri için emniyete götürülen kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü. Daha sonra kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Z.E.'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.