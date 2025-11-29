Başakşehir, ligde iki maç sonra kazandı!

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 45+4. dakikada Amine Harit ve 90+7. dakikada Eldor Shomurodov attı. Kasımpaşa'nın golü 79. dakikada Adem Arous'tan geldi.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı.

SAKATLIK VE CEZA

Konuk ekip Başakşehir'de sakatlanan Onur Bulut, 53. dakikada oyundan çıktı ve yerini Ömer Ali Şahiner'e bıraktı. Jerome Opoku ise 55. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başakşehir'de Davie Selke ise 75. dakikada kırmızı kart gördü. İstanbul ekibi, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Başakşehir, 16 puana yükseldi. Kasımpaşa, 13 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa, Kocaelispor deplasmanına gidecek.