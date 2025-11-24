Gol düellosunda kazanan Trabzonspor: Başakşehir 3-4 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Felipe Augusto, 76. dakikada penaltıdan Paul Onuachu ve 77. ile 90+11. dakikada Ernest Muçi attı.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Başakşehir'in gollerini ise 22. dakikada penaltıdan Davie Selke ile 45. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Başakşehir'de Festy Ebosele, mücadelenin 10. dakikasında Edin Vişça'ya yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

TRABZONSPOR'UN SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'un 47. dakikada sol iç kulvardan savunma arkasına sarkan Olaigbe ceza sahasına girdikten sonra sağına pasını aktardı. Kale sahasında bulunan Onuachu'nun dokunuşunun ardından top ağlara gitti. Ancak pozisyonun ardından Olaigbe için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir'in ise Süper Lig'de galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 28 puana yükseldi. RAMS Başakşehir, 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Zubkov, Visca, Augusto, Onuachu.

Karşılaşmadan önemli anlar | Başakşehir 3-4 Trabzonspor

90' GOL | Muçi'nin attığı gol ile Trabzonspor öne geçti.

90' GOL | Bertuğ'un attığı gol ile Başakşehir beraberliği yakaladı.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 8 dakika ilave edildi.

86' Trabzonspor'da Augusto çıktı, Ozan oyuna dahil oldu.

85' Trabzonspor'da Batagov'un kafa vuruşunda kaleci Muhammed sağ eliyle uzanarak topu çıkardı.

85' Trabzonspor'da Oulai'nin uzaklardan yaptığı vuruş savunmanın da müdahalesi ile üstten dışarıya çıktı.

81' Başakşehir'De Umut, Selke ve Kemen oyundan çıktı, Da Costa, Bertuğ ve Ömer Ali Şahiner dahil oldu.

77' Trabzonspor hücumunda Batagov'un ceza sahası solunda penaltı noktasına çevirdiği topta Muçi sol ayağıyla tek vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

77' GOL | Muçi'nin golü ile Trabzonspor öne geçti.

76' GOL | Onuachu'nun penaltıdan attığı gol ile Trabzonspor beraberliği yakaladı.

74' Trabzonspor VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Kemen'in eliyle oynadığını işaret etti.

73' Hakem Halil Umut Meler potansiyel penaltı için VAR incelemesine çağrıldı.

72' Trabzonspor atağında Pina'nın sağ ayağıyla vuruşu yan ağlarda kaldı.

71' Trabzonspor'da Mustafa'nın ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan kornere çıktı.

69' Trabzonspor hücumunda Zubkov'un sağ kanattan çevirdiği topu savunmada Berat kayarak uzaklaştırdı.

66' Trabzonspor'da kaleci Muhammed'den ceza yayı gerisine seken topa Muçi sağ ayağıyla gelişine vurdu, top farklı bir şekilde dışarıya çıktı.

63' Trabzonspor'da Tim oyundan çıkarken Ernest Muçi dahil oldu.

62' Başakşehir'de Harit yerine Berat Özdemir oyuna dahil oldu.

52' Trabzonspor hücumunda bir anda boşta kalan Oulai sağ ayağının dışıyla Onuachu'ya pasını vermek istedi, ancak top kaleci Muhammed'de kaldı.

51' Trabzonspor'da Zubkov'un sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kurtardı.

50' Trabzonspor'da Onuachu'nun indirdiği topta Olaigbe sağ ayağıyla ceza sahasında şutunu çekti, kaleci Muhammed topu çıkarmayı başardı.

49' Başakşehir'de Kemen, kendi yarı alanında Folcarelli'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

47' Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu golde Olaigbe için bayrak kalktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 7 dakika ilave edildi.

45' GOL | Shomurodov'un golü ile Başakşehir yeniden öne geçti.

37' GOL | Felipe Augusto'nun golü ile Trabzonspor beraberliği yakaladı.

33' SARI KART | Başakşehir'de Kemen sarı kart gördü.

31' SARI KART | Başakşehir'de Ba sarı kart gördü.

22' GOL | Selke'nin penaltıdan attığı gol ile Başakşehir öne geçti.

20' Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası Okay Yokuşlu'nun elle oynadığını tespit etti. Başakşehir penaltı kullnacak.

19' Hakem Halil Umut Meler, Trabzonspor için ceza sahasında potansiyel elle oynama için VAR'a gitti.

18' Trabzonspor'un hızlı hücumunda ceza sahasında topla buluşan Olaigbe'nin sol çaprazdan açtığı orta kalecide kaldı.

16' SARI KART | Trabzonspor'da Oulai sarı kart gördü.

13' Başakşehir'de Deniz oyundan çıkarken Opoku dahil oldu.

11' Pozisyon nedeniyle sakatlanan Edin Vişça oyundan çıkarken Olaigbe dahil oldu.

10' KIRMIZI KART | Halil Umut Meler pozisyonu VAR monitöründen izledi ve Ebosele'nin sarı kartını iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

7' SARI KART | Başakşehir'de Ebosele sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.