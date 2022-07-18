Başakşehir-Maccabi Netanya maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in Maccabi Netanya ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:40
Başakşehir-Maccabi Netanya maçının hakemi açıklandı
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Medipol Başakşehir'in İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek.

BAŞAKŞEHİR-MACCABI MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakada Kvirikashvili düdük çalacak.

MACCABI MAÇINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER

Karşılaşmada Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.


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