Başakşehir-Maccabi Netanya maçının hakemi açıklandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in Maccabi Netanya ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.
Medipol Başakşehir'in İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek.
BAŞAKŞEHİR-MACCABI MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakada Kvirikashvili düdük çalacak.
MACCABI MAÇINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER
Karşılaşmada Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.
Video Haberler
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
- ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı, 4 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı
- 5’li çete lobisine ret!
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor