Başakşehir maçına saatler kala Beşiktaş'tan 3 kötü haber!

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, maç öncesi Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in kadroda yer almayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:34
Başakşehir maçına saatler kala Beşiktaş'tan 3 kötü haber!
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Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam (perşembe) Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'a 3 futbolcusundan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılar Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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