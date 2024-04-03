EuroCup yarı finali öncesi Beşiktaş'a kötü haber!

EuroCup yarı final serisi üçüncü maçında deplasmanda Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak Beşiktaş Emlakjet'te ABD'li oyuncu Matt Mitchell'dan kötü haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:03
EuroCup yarı finali öncesi Beşiktaş'a kötü haber!
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final serisi üçüncü maçında bugün TSİ 20.30’da Ekinox Arena’da Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takımda serinin ikinci maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ABD'li basketbolcu Matt Mitchell, bugün oynanacak karşılaşmada kadroda yer almayacak.


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