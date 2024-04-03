EuroCup yarı finali öncesi Beşiktaş'a kötü haber!
EuroCup yarı final serisi üçüncü maçında deplasmanda Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak Beşiktaş Emlakjet'te ABD'li oyuncu Matt Mitchell'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final serisi üçüncü maçında bugün TSİ 20.30’da Ekinox Arena’da Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takımda serinin ikinci maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ABD'li basketbolcu Matt Mitchell, bugün oynanacak karşılaşmada kadroda yer almayacak.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızdan Bilgilendirme— Beşiktaş Emlakjet (@BJK_Basketbol) April 3, 2024
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımız, BKT EuroCup yarı final serisi üçüncü maçında bugün TSİ 20.30’da Ekinox Arena’da Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak.
Serinin ikinci maçında talihsiz bir şekilde… pic.twitter.com/qluR1qL8kW
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