Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda final şansın kaybetti!

Beşiktaş Emlakjet, Mincidelice JL'ye deplasmanda 89-63 mağlup oldu ve Avrupa'da final şansını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 22:57
Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda final şansın kaybetti!
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fransa ekibi Mincidelice JL ile deplasmanda karşılaştı.

Beşiktaş sahadan 89-63'lük mağlubiyetle ayrıldı.

Seride 2-1 geriye düşen Beşiktaş, final şansını kaybetti.


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