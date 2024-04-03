Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda final şansın kaybetti!
Beşiktaş Emlakjet, Mincidelice JL'ye deplasmanda 89-63 mağlup oldu ve Avrupa'da final şansını kaybetti.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fransa ekibi Mincidelice JL ile deplasmanda karşılaştı.
Beşiktaş sahadan 89-63'lük mağlubiyetle ayrıldı.
Seride 2-1 geriye düşen Beşiktaş, final şansını kaybetti.
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