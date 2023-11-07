Başakşehir maçında forma giyemeyebilir: Beşiktaş'ta Milot Rashica gelişmesi
Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Süper Lig'de oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyebilir.
Son olarak Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta Milot Rashica endişesi yaşanıyor.
UEFA, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Kosova-İsrail maçını 12 Kasım Pazar gününe ertelemişti.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR
Aynı gün Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, mücadeleye Milot Rashica'dan yoksun çıkabilir.
Kosovalı Milot Rashica'nın kadroya çağrılması durumunda başarılı oyuncu, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
LALIGA'DAN ERTELEME KARARI
UEFA'nın kararı sonrası TFF'den henüz bir hamle gelmezken, LaLiga, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin forma giydiği Mallorca maçını ertelediğini açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- İşte Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği tutar...
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Tuzlaspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- İmamoğlu ile Özel'den sürpriz görüşme!