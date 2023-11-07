Başakşehir maçında forma giyemeyebilir: Beşiktaş'ta Milot Rashica gelişmesi

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Süper Lig'de oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:55
Başakşehir maçında forma giyemeyebilir: Beşiktaş'ta Milot Rashica gelişmesi
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Son olarak Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta Milot Rashica endişesi yaşanıyor.

UEFA, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Kosova-İsrail maçını 12 Kasım Pazar gününe ertelemişti.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR 

Aynı gün Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, mücadeleye Milot Rashica'dan yoksun çıkabilir.

Kosovalı Milot Rashica'nın kadroya çağrılması durumunda başarılı oyuncu, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

LALIGA'DAN ERTELEME KARARI

UEFA'nın kararı sonrası TFF'den henüz bir hamle gelmezken, LaLiga, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin forma giydiği Mallorca maçını ertelediğini açıklamıştı. 


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