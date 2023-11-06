Tayfur Bingöl ile tartışma yaşamıştı: Beşiktaş'ta Eric Bailly gelişmesi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Eric Bailly'nin Antalyaspor maçında tartışma yaşadığı Tayfur Bingöl ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'dan antrenman öncesi özür dilediği kaydedildi.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı devre arasında ve sonrasında gündeme damga vuran Eric Bailly ile Tayfur Bingöl arasındaki olay tatlıya bağlandı.
Bailly, Antalyaspor maçının devre arasında Tayfur Bingöl'ün formasının yakasından tutarak 'Kendine gel' uyarısında bulundu. Burak Yılmaz, bu sert uyarıya karşılık Bailly'i oyundan çıkardı ve maç sonu açıklamalarında sert tepki gösterdi.
BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?
Burak Yılmaz, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin" ifadelerini kullanmıştı.
Burak Yılmaz
BAILLY, İDMAN ÖNCESİ ÖZÜR DİLEDİ
Eric Bailly, bu olay sonrası sosyal medyadan özür diledi.
Sosyal medyadaki özrünün ardından Bailly, Beşiktaş'ın bugün gerçekleşen idmanından önce Tayfur Bingöl ve Burak Yılmaz'dan tekrar özür diledi.
BURAK YILMAZ: "BİRBİRİNİZE SAYGILI OLUN"
Burak Yılmaz'ın, özrü kabul ettiği ve tüm oyuncularından aralarındaki ilişkilerde saygılı olmalarını istediği öğrenildi.
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