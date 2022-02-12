Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

12 Şubat 2022 Cumartesi, 20:14

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir’in sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada goller yeni transferlerden geldi.

İlk golü Pizzi atarken, asisti ise Trezeguet yaptı. Turuncu-lacivertlilerin ikinci golünü de devre arasında kadroya katılan Serdar Gürler kaydetti.

GOLLER YENİLERDEN

Turuncu-lacivertlilerin yeni transferleri Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da ilk kez formayı giydi. Portekizli Pizzi ile Mısırlı Trezeguet, müsabakaya 11’de başlarken, Salih ise 64. dakikada Chadli’nin yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ilk yarısında etkili bir performans gösteren Pizzi - Trezeguet ikilisi, Başakşehir’i galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi. 34. dakikada, Trezeguet’in pasında Pizzi, ağları sarsmayı başardı.