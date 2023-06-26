Başakşehir, Şener Özbayraklı'nın sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı’nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 13:20
Başakşehir, Şener Özbayraklı'nın sözleşmesini uzattı
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Medipol Başakşehir, sezon sonu sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ile 1 seneliğine anlaşma sağlandığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Şener Özbayraklı'ya, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

GOL VEYA ASİST ÜRETEMEDİ

33 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon Başakşehir ile 10’u Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası, 5’i Konferans Ligi olmak üzere 19 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi.


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