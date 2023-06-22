Başakşehir, Lucas Biglia'ya veda etti

Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Lucas Biglia'ya veda etti.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 19:34
Başakşehir, Lucas Biglia'ya veda etti
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Medipol Başakşehir'de Lucas Biglia ile yollar ayrıldı.

Turuncu lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamızla 2022-23 sezonunda başarıyla oynayan futbolcumuz Lucas Biglia'nın sözleşmesi sona ermiştir. Arjantinli oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Lucas Biglia 

Başakşehir'e Fatih Karagümrük'ten geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Biglia, 42 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda herhangi bir gol veya asist kaydedemedi.


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