Galatasaray'dan Başakşehir'e yanıt!
Süper Lig'de, Başakşehir karşısında galibiyetle ayrılan Galatasaray, karşılaşma sonrası rakibinin maç öncesi yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşılaştı.
Başakşehir mücadele öncesi sosyal medya hesabında maçla ilgili, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Galatasaray, Başakşehir'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Galatasaray, rakibinin paylaşımını alıntılayarak, "85 milyon bilir, #MayıslarBizimdir!" şeklinde paylaşım yaptı.
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