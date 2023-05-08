Galatasaray'dan Başakşehir'e yanıt!

Süper Lig'de, Başakşehir karşısında galibiyetle ayrılan Galatasaray, karşılaşma sonrası rakibinin maç öncesi yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 22:46
Galatasaray'dan Başakşehir'e yanıt!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşılaştı.

Başakşehir mücadele öncesi sosyal medya hesabında maçla ilgili, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Galatasaray, Başakşehir'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Galatasaray, rakibinin paylaşımını alıntılayarak, "85 milyon bilir, #MayıslarBizimdir!" şeklinde paylaşım yaptı.


galatasaray Başakşehir Spor Toto Süper Lig

İlgili Haberler

Galatasaraylı Sacha Boey, İstanbulspor maçında cezalı!

Galatasaraylı Sacha Boey, İstanbulspor maçında cezalı!
Galatasaray kritik virajda hata yapmadı! Galatasaray 1 - 0 Başakşehir (Maç sonucu)

Galatasaray kritik virajda hata yapmadı! Galatasaray 1 - 0 Başakşehir (Maç sonucu)
Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım

Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler