Başakşehir, Shaocong Wu'yu kadrosuna kattı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:37

Güncelleme: 10.01.2023 - 14:37

Medipol Başakşehir ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

İstanbul ekibi, bu kapsamda Guangzhou FC forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Shaocong Wu'yu renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki savunmacı, Guangzhou FC formasıyla geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 1 asist yaptı.