Çaykur Rizespor, Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Rizespor, Ankaragücü'nden Oğuz Ceylan'ın transferi için prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nden Oğuz Ceylan'ı renklerine bağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada Oğuz Ceylan'ın Çaykur Rizespor'a transferi için MKE Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Oğuz'a 'Yuvana hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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