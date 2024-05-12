Başakşehir, Sivasspor karşısında Davidson ile güldü

Yayınlanma: 12.05.2024 - 21:28

Güncelleme: 12.05.2024 - 21:28

Süper Lig'de 36. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Başahşehir oldu.

Başakşehir'in deplasmanda kazandığı maçta tek golünü 29. dakikada Davidson kaydetti.

Sivasspor'un 45. dakikada Koita ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından golden önce ofsayt tespit edildiği için iptal edildi. Sivaspsorlu İbrahim Akdağ ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan arasındaki gerilimin ardından iki isme kırmızı kart çıktı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise soyunma odasında kırmızı kart gören bir başka isim oldu.

Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 58'e yükseltti. Sivasspor 48 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.