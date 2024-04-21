Başakşehir 3 puanı 2 golle aldı! Üst üste ikinci galibiyet...
Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'in ilk golünü 12. dakikada Dimitrios Pelkas attı. Son haftalarda formda bir grafik çizen Pelkas, geçen haftaki golünün ardından bir kez daha skora etki etmeyi başardı. İstanbul ekibinin diğer golünü 90+3'te penaltıdan Berkay Özcan attı.
RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI
Rizespor'da Attila Mocsi, 90+2'de kırmız kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Başakşehir, bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini aldı. Avrupa Kupaları iddiasını sürdüren Çağdaş Atan'ın ekibi puanını 49'a yükseltti. Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Rizespor, 48 puanda kaldı.
Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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