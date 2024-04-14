Nefes kesen mücadelede kazanan Başakşehir!

Başakşehir, Pendikspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Pendikspor, Welinton'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 15:38
Nefes kesen mücadelede kazanan Başakşehir!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.

Pendikspor, 18. dakikada Mame Thiam ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 36. dakikada Joao Figueiredo ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Başakşehir, ilk golü atan Figueiredo ile 50. dakikada 2-1 öne geçti. Pendikspor, 56'da Fredrik Midtsjö ile 2-2'yi buldu.

Pendikspor'da Welinton, 58. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

Başakşehir, 80. dakikada bu kez Dimitrios Pelkas ile 3-2 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, Pendikspor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 46 puana yükseldi ve Avrupa umutlarını arttırdı. Pendikspor ise 30 puanda kaldı.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Pendikspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.


Pendikspor haberleri Başakşehir haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Oyun gelişmiyor, umut vermiyor'

Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Oyun gelişmiyor, umut vermiyor'
Beşiktaş, Başakşehir karşısında son dakikada yıkıldı! Başakşehir 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş, Başakşehir karşısında son dakikada yıkıldı! Başakşehir 1-1 Beşiktaş
Başakşehir transferi resmen açıkladı! 3 yıllık anlaşma...

Başakşehir transferi resmen açıkladı! 3 yıllık anlaşma...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

8-0'lık maçta Tolgay Arslan şov: 3 gol, 1 asist

8-0'lık maçta Tolgay Arslan şov: 3 gol, 1 asist
Survivor All Star’da yumruklar havada uçuştu! Aleyna Yunus Emre’nin cezasına tepki gösterdi

Survivor All Star’da yumruklar havada uçuştu! Aleyna Yunus Emre’nin cezasına tepki gösterdi
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'ta dikkat çeken Jose Luis Mendilibar kararı!

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'ta dikkat çeken Jose Luis Mendilibar kararı!
Dilan Polat’a bir dava daha! 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Dilan Polat’a bir dava daha! 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi
Otogarda bayram yoğunluğu

Otogarda bayram yoğunluğu
Alanya'da hasat ediliyor, yüksek kâr getiriyor! Hedef 100 milyon adet üretim

Alanya'da hasat ediliyor, yüksek kâr getiriyor! Hedef 100 milyon adet üretim
Ünlü astrolog Dinçer Güner İran’ın İsrail’e saldırısını yorumladı!

Ünlü astrolog Dinçer Güner İran’ın İsrail’e saldırısını yorumladı!