Nefes kesen mücadelede kazanan Başakşehir!
Başakşehir, Pendikspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Pendikspor, Welinton'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.
Pendikspor, 18. dakikada Mame Thiam ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 36. dakikada Joao Figueiredo ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Başakşehir, ilk golü atan Figueiredo ile 50. dakikada 2-1 öne geçti. Pendikspor, 56'da Fredrik Midtsjö ile 2-2'yi buldu.
Pendikspor'da Welinton, 58. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.
Başakşehir, 80. dakikada bu kez Dimitrios Pelkas ile 3-2 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, Pendikspor'u deplasmanda 3-2 yendi.
Bu sonucun ardından Başakşehir 46 puana yükseldi ve Avrupa umutlarını arttırdı. Pendikspor ise 30 puanda kaldı.
Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Pendikspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.
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