Başakşehir, son dakikada penaltıyla kazandı!

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Başakşehir, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov attı.

Başakşehir, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez sahasında kazandı.

Ev sahibi Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Kocaelispor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 11, Kocaelispor 12 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.