Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Performansımızı bir kupayla taçlandırmak istiyorum'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 07:48

Güncelleme: 22.05.2023 - 07:48

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligdeki konumlarını garantilemek adına Antalyaspor maçını kazanmak istediklerini, bunu başaramadıklarını anlattı.

"ÇOCUKLAR YORGUN"

Belözoğlu, karşılaşmayı oyuncu özelinde değerlendirdiklerinde kendileri açısından iyi bir tablo olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklar yorgun, belli, net. Hem fiziksel hem psikolojik olarak çok az maç oynayan oyuncumuza bile 50. dakikada kramp giriyor bizde. Bununla ilgili oyuncu özelinde değerlendirmemiz gereken bir sürecimiz var. İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Oyuncular motive olurlarsa, isterlerse Başakşehir, Türkiye Kupası finaline ismini yazdırır ve kupayı kazanır. Ben de oyuncularımın 51 maçlık performansını böyle bir kupayla taçlandırmasını istiyorum. İnşallah bunu başarmak istiyoruz."